Rottweil Spende für Forschung

Rottweil. Durch Verkaufs- und Spendenaktionen, wie der Weihnachtsmarkt, Kinder- und Elternabende konnte die Katholische Jugend Rottweil in diesem Jahr 550 Euro an die Mukoviszidose-Stiftung übergeben. Das Geld soll in eines der laufenden Forschungsprojekte gesteckt werden.