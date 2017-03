Rottweil SPD-Ortsverein ehrt Urgestein Heinz Vogt

Nicht alle hatten den Weg in die Mitgliederversammlung gefunden, sei es wegen des Sauwetters oder aus Altersgründen. Mancher war laut Mitteilung des Ortsvereins auch der Meinung, die Mitgliedschaft in der SPD sei für ihn eine solche Selbstverständlichkeit, dass es der Ehrung nicht bedürfe.

An prominentester Stelle in der Schar der Geehrten dürfte Heinz Vogt stehen, der sich jahrzehntelang für die SPD im Gemeinderat und im Kreistag eingesetzt hatte. Legendär waren seine Dispute im Gemeinderat mit Kollegen aus der Riege der Freien Wähler und der CDU. In seiner aktiven Zeit fehlte er in keiner Ortsvereinssitzung, erklärte den Mitgliedern seine Entscheidungen in den Gremien und war sich nicht zu schade, bei Wahlkämpfen zu plakatieren sowie Werbematerial auszutragen.