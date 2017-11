Rottweil Spatenstich für Wohn- und Geschäftshaus

Als "anspruchsvolle Geschichte" bezeichnet Investor Bernhard Merz die Baustelle mitten in der historischen Innenstadt (wir berichteten). Zwischen Gefängnis, Jugendherberge und Münster entstehen 21 Wohnungen mit ebenso vielen Tiefgaragenstellplätzen sowie ein Ladengeschäft mit 200 Quadratmetern Verkaufsfläche. Dort werde ein Flagshop des Wohntextilien-Herstellers Irisette einziehen, erklärte Bernhard Merz auf Nachfrage. Die Wohnungen – Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit bis zu 140 Quadratmetern – seien bereits "zu 90 Prozent verkauft".

Seit die Alte Paketpost 2005 an dieser Stelle abgebrochen und das Areal geräumt worden war, diente die Fläche als provisorischer Schotter-Parkplatz. Mehrfach gab es Bemühungen der Stadt, das Gelände innenstadtverträglich zu bebauen, dies mündete 2013 schließlich in eine Investorenausschreibung, bei der Merz Immobilien den Zuschlag erhielt. Wie das angestrebte Wohn- und Geschäftshaus aussehen soll, stand da allerdings noch gar nicht fest. Im Gemeinderat war man sich bewusst, dass Offenheit für Neues gefragt ist, um den Anforderungen an modernes Wohnen gerecht werden und das Projekt erfolgreich realisieren zu können. 2014 folgte ein Architektenwettbewerb mit fünf Büros aus Baden-Württemberg. Gesucht wurde dabei "eine städtebauliche Lösung in zeitgemäßer Architektur". Der Neubau sollte außerdem eine "Lenkfunktion an der Verbindung vom Nägelesgraben in die Historische Innenstadt" übernehmen. Diese Aufgabe hat das Büro Schaudt Architekten aus Konstanz am Besten gelöst. "Das wird ein guter Beitrag für die historische Innenstadt", zeigte sich Architekt Martin Cleffmann beim Spatenstich überzeugt.

Baustelle in dieser Lage eine Herausforderung