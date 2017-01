Rottweil Spaß mit Casanovas letztem Opfer

Rottweil-Hausen. Die Handlung des ebenso geistreichen wie witzigen Stückes von Karl Gassauer hat ihre ganz besonderen Reize: Der eigentlich europaweit berühmte Literat und Frauenverführer Chevalier Giovanni Giacomo Casanova de Seingault verbringt seine späten Jahre als Bibliothekar des Grafen Dux auf dessen Schloss in Böhmen. Doch dort, fernab der Metropolen Venedig, Paris und St. Petersburg, in denen er längst als lebende Legende gilt, kennt ihn mit Ausnahme des Grafen (der allerdings dauernd verreist ist) kein Mensch. Und der betagte Held, bisher nur die feinste Gesellschaft gewohnt, sieht sich gezwungen, unter Dienstboten leben zu müssen. Die finden sein affektiertes Gehabe einfach lächerlich und erlauben sich einen Streich nach dem anderen mit ihm.

Nur der Küchenmagd Sophie Krumbiegel tut der so Geschundene ein bisschen leid. Das verbietet er sich zwar, nutzt ihre Gutmütigkeit aber aus, seine drögen Tage doch noch erträglich gestalten zu können: Er darf ihr abends aus seinen im Entstehen begriffenen Memoiren vorlesen. Zu ihrer Unterhaltung, so sagt sie jedenfalls, hauptsächlich aber um selber wieder in alten Zeiten zu schwelgen.

Von Sophie durchaus ermuntert, konzentriert man sich bald auf Casanovas amouröse Abenteuer. Sie steuert auch eines aus ihrem Leben bei, und es kommt wie es eigentlich abzusehen war: Es funkt.