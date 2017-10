Rottweil Spannungsreich durch die Klassik

Zu einem ersten Höhepunkt gestalteten Orchester und die drei Solisten Mirjam Tschopp, Roland Glassl und Alexander Hülshoff die Sinfonia Concertante A-Dur von Mozart. Das Allegro begann zart spielerisch. Mirjam Tschopp steigerte sich kraftvoll, in klarer Tonführung, melodiös in den hohen Tonlagen, während Roland Glassl durch die tiefere Wärme der Viola die Violine weich unterstützte, und Alexander Hülshoff am Violoncello die Tiefen in schnellen Läufen auslotete. Im Wechselspiel zwischen Solisten und Orchester, in Staccati und wieder tutti ausholend, breitete sich durch ihr hervorragendes Zusammenspiel die Musik Mozarts aus. Diese wurde im Adagio durch das äußerst fein abgestimmte Zusammenspiel des Solistentrios noch gesteigert – das Cello in tiefer, wehmütig anmutender Retardierung, die Violine in zart zurückgenommener Höhe und die Viola in warmer Linienführung.