Rottweil Spannende Einblicke

Sehr stark nachgefragt wurde vor allem zu den Anmeldekriterien und der Anmeldezeitraum für die Schule. Schulleitung und die Mitarbeiterinnen des Sekretariats gaben dazu viele Auskünfte. In den Klassenzimmern wurden Vorträge über den vernetzten Unterricht und die Marchtaler Unterrichtsprinzipien sowie viele kreative Bastelangebote für alle Altersgruppen angeboten.

Marchtaler Plan wird genau erläutert

An vielen Stationen hatten Schüler kleine Cafés eingerichtet, die zum Verweilen einluden und in denen Kaffee, Kuchen und kalte Getränke gereicht wurden. In der Turnhalle war eine Bewegungslandschaft aufgebaut, wo sich die Sprösslinge nach Herzenslust austoben konnten.