Rottweil/Spaichingen Bürgermeister wie Schwerverbrecher behandelt

Schuhmacher machte Aussagen vor Gericht. Er habe sich in seiner Amtsführung nichts vorzuwerfen und habe der Bevölkerung gegenüber die Vorwürfe entkräften wollen, weil er "plötzlich wie ein Schwerverbrecher behandelt werde, weil irgendwelche politischen Machenschaften dich aus dem Amt zu bringen versuchen." Damit verwies er auch auf das landesweite Medienecho und schilderte mit bewegter Stimme, wie die Berichterstattung auf seine Eltern und seine Tochter gewirkt hätte.

Zwei Zeugen wurden vernommen: Der Sprecher der Staatsanwaltschaft zu der Frage des Pressekontakts mit einer Zeitung. Er bestätigte eine Anfrage und auch, dass er, in einem in solchen Fällen üblichen Telefonat, bestätigt habe, dass es ein Strafverfahren gebe und den Bereich "vermögensrechtliche Vorwürfe". Er habe die Auskünfte wie üblich in Rücksprache mit der die Sache bearbeitenden Staatsanwältin gegeben, die Akte aber zu keinem Zeitpunkt selbst in der Hand gehabt.

Ein zweiter Zeuge war der Kripobeamte, der die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft geführt hatte. Er konnte keine Auskunft darüber geben, woher der Mitschnitt aus der Bürgerinformationsveranstaltung stammte. Zwei Tage nach der Veranstaltung sei fast die ganze Rede Schuhmachers in der Neuen Bürgerzeitung zu lesen gewesen. Schließlich wurde er auch zu den Ermittlungen befragt, den Kontakten im Rahmen dieser Ermittlungen mit Spaichingern und ein offenbar stattgefundenes Treffen von Gemeinderäten und anderen Spaichingern, bei dem verschiedene Sachverhalte genannt worden ­seien.

Ein Rechtsanwalt habe ein umfangreiches Schriftstück angekündigt, das an das Innenministerium, Regierungspräsidium und das Landratsamt gerichtet war und das er vor Absenden der Ermittlungen schließlich erhalten habe. Dabei baten die Gemeinderäte vor allem um eine außerordentliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt. Das Schreiben legte in mehreren Punkten Willkür und Einschüchterung bei der Amtsführung Schuhmachers nahe. Was in den meisten Punkten aber von der Staatsanwaltschaft als nicht strafrechtlich zu verfolgen gewertet und eingestellt worden war.