Kreis Rottweil. Zum Marktplatzgespräch des CDU-Stadtverbandes Sulz wird der parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, der Bundestagsabgeordnete Jens Spahn, im Rahmen der Sommertour des Bundestagsabgeordneten Volker Kauder am Mittwoch, 12. Juli, ab 19.30 Uhr in der Gartenwirtschaft vor dem Gasthaus Lamm in Sulz als Ehrengast erwartet. Der frühere gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gehört seit 2014 dem Präsidium der CDU Deutschlands an.