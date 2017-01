Rottweil "Spätzle-Gaul" wird zum Geburtstag getauft

Rottweil-Göllsdorf. 50 Jahre gibt’s die Tradition des Narrenkleidle-Abstaubens in Göllsdorf bereits – und das ganz ohne Narrenzunft. Darauf sind die Göllsdorfer Abstauber um Ingo Kern stolz. Ihr Jubiläum feierten sie nun am Samstag in der "Sonne", die sehr gut besucht war.