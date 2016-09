Rottweil Soziales Jahr: "Ich würde es wieder machen"

Im "Kapuziner" in Rottweil arbeitet die Behindertenhilfe mit der dortigen Bürgerinitiative zusammen und bietet integrative Arbeitsplätze an. FSJlerin Katharina Ketterer hat im Bistro, wo von den Rottweiler das Tagesessen geschätzt wird, ihr FSJ geleistet und gemeinsam mit den behinderten Menschen alle Arbeiten rund um den Bistrobetrieb erledigt. Von Anfang an habe sie viel Verantwortung übernehmen müssen. Dafür ist sie dankbar: "Ich bin der Meinung, dass ich auf das spätere Berufsleben total gut vorbereitet wurde."

Im Media Office im Einsatz

In einem ganz anderen Bereich hat Sandra Bienek ihr FSJ absolviert: Sie arbeitete als Mediendesignerin im Media Office der Behindertenhilfe im Kapuziner. Dort werden je nach Kundenauftrag Flyer gestaltet, Abschlussarbeiten gedruckt und vieles mehr. "Es macht Spaß, und ich habe gemerkt, wie ich mich positiv entwickelt habe", so Bieneks Bilanz. Und man merke, wie dankbar die Menschen für alles seien. Begeistert erzählt sie beispielsweise von einem gemeinsamen Ausflug auf den Cannstatter Wasen. Sie verhehlt aber nicht, dass die Arbeit auch manchmal psychisch belastend sei. Dennoch würde sie den Schritt ins Freiwillige Soziale Jahr wieder machen.

Einstieg jederzeit

Nicht nur bei der Bruderhausdiakonie, auch bei anderen Trägern in sozialen Bereichen weiß man die Mitarbeiter der FSJler zu schätzen. Mentorin Martina Mäder hofft, dass sich weitere junge Menschen (das Höchstalter im FSJ liegt bei 26 Jahren) zu diesem Schritt entschließen. "Der Einstieg ist jederzeit möglich", betont sie. Nach dem Hauptschulabschluss sei es auch möglich, durch ein zweijähriges FSJ nebenher den Realschulabschluss machen. Dazu bietet das Diakonische Werk eigenen Blockunterricht an. Und: Für das FSJ gibt es auch eine Vergütung. Zudem werde das FSJ als Wartezeit für ein Studium angerechnet.

Auch für den Kapuziner in Rottweil werden jetzt wieder zwei – noch besser drei – Freiwillige gesucht. Aus Erfahrung weiß Martina Mäder, dass viele von der Arbeit im FSJ positiv überrascht sind und neue Perspektiven für sich selbst entwickeln. "Manche können sich danach sogar eine Ausbildung im sozialen Bereich vorstellen."

Weitere Informationen: www.diakonie.de

Voraussetzung für das FSJ ist, dass Bewerber die Vollzeitschulpflicht erfüllt und noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben.

Es gibt eine monatliche Vergütung, Sozialversicherungsbeiträge, Urlaubs- und Bildungstage

Neben der individuellen Betreuung der FSJler durch den Träger ist auch Seminararbeit fest ins Freiwillige Soziale Jahr eingebunden.