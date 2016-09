Rottweil Sorge über Sicherungen im Rathaus

Dass die BI fest entschlossen ist, die Unterschriften zusammenzubekommen, machte Fischer deutlich: "Das müssen wir schaffen, und das schaffen wir auch." Auch Hecht stimmte zu: "Ich bin so zuversichtlich, dass ich sage: Wir kriegen die 1400 Unterschriften zusammen." Wichtig sei es, die Debatte sachlich und kompetent weiterzuführen, so die Sprecher der BI. "Wir müssen die Öffentlichkeit erreichen und klarmachen, was auf dem Spiel steht", sagte Hecht.

Treffen am 27. September

Vorschläge kamen ebenso aus der Reihe der Anwesenden: Veranstaltungen mit Prominenz von außen könnten genauso das Bewusstsein für die Problematik schärfen wie Spaziergänge, bei denen man die Situation aus einer anderen Perspektive sehen kann.

Laut wurde am Donnerstag die Kritik an der Stadtverwaltung. "Sie können es ja nicht groß genug haben. Sind da im Rathaus irgendwo die Sicherungen durchgebrannt?", regte sich ein Bürger auf. Für eine kleine Stadt wie Rottweil könne es eine bedenkliche Entwicklung sein, meinte er. Auch viele andere stimmten zu: Die Stadt habe von Anfang an versucht, die Sache möglichst schnell durchzuziehen – etwa mit einem einfachen Baugenehmigungsverfahren. Die von der Stadt organisierte Dialoggruppe zur Hängebrücke vermittle ebenfalls den Eindruck, dass man nicht richtig mitdiskutieren dürfe, sondern einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werde.

"Der Verzicht auf die Hängebrücke als Endergebnis ist gar nicht vorgesehen. Wesentliche Aspekte werden nicht geklärt. Die Haltung ist ungefähr so: Jetzt bauen wir mal die Brücke, und alles andere wird sich schon erledigen", schilderte ein Teilnehmer seine Erfahrungen.

Das nächste Treffen der BI beginnt am Dienstag, 27. September, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Hochbrücke.