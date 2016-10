Rottweil Sonne und Schnäppchen locken Besucher

Viele Geschäfte haben die Gelegenheit genutzt und sich auch draußen auf den Gehwegen präsentiert. Trotz spätsommerlicher Temperaturen war das Interesse an Winterbekleidung groß. Die kalten Tage sind ja bereits angekündigt.

Karin Huonker, Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins, freute sich über das große Interesse und zeigte sich mehr als zufrieden. "Wir sehen den verkaufsoffenen Sonntag auch als Treffpunkt für die Leute. Für kleine und große Besucher ist eine Menge geboten", so Huonker. Und die Kinder genossen es, Karussell zu fahren, Kürbisse in gruselige Geister zu verwandeln oder sich in der Hüpfburg auszutoben. Auch der Luftballonverkäufer hatte unzählige kleine Kunden. Bis in den frühen Abend hinein nutzten die Besucher den verkaufsoffenen Sonntag zum Bummel durch Rottweil.