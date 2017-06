Rottweil "Sommersprossen" feiern ihr 50-Jähriges

Namhafte Komponisten aus dem Freundeskreis Ingo Goritzkis schrieben Werke für die Teilnehmer des Festivals und waren bei der Erarbeitung und Uraufführung ihrer Stücke in Rottweil anwesend.

1994 gründete sich ein Freundeskreis, der bis heute ehrenamtlich die Konzerte tatkräftig und auch finanziell unterstützt und Hand in Hand mit dem Kulturamt der Stadt das Klassikfestival stemmt. Mit den neu auflebenden kammermusikalischen Veranstaltungen wurden viele reizvolle Räumlichkeiten eingebunden: die Schalterhalle des neuen Postgebäudes, die Plattform hoch oben auf dem Wasserturm, der Turbinensaal im Kraftwerk, der Innenhof des Kapuziners, die Werkstatt des Stahlplastikers Erich Hauser, die Predigerkirche, die Kapellenkirche, die Ruhe-Christi-Kirche, der Ratssaal im Alten Rathaus, der Festsaal des Alten Gymnasium und später beispielsweise auch die alte Spulerei im Neckartal.

Das Festival wird über den Landeszuschuss, Sponsoring, Ticketverkäufe und den Beitrag der Stadt Rottweil finanziert, die auch die organisatorische Durchführung und Bewerbung übernimmt.

Zum Jubiläum des Rottweil Musikfestival Sommersprossen im Jahr 2017 ist ein besonderes Festprogramm geplant, wird berichtet.

Das Hauptprojekt: Im Jahr 2017 wird von der internationalen Musikwelt der 100. Geburtstag des koreanischen Komponisten Isang Yun gefeiert. Der Komponist, mit Ingo Goritzki befreundet, hatte schon zum 20-jährigen Bestehen des Festivals ein Werk komponiert.

Das "Duetto Concertante" für Oboe, Violoncello und Streicher ist den beiden Begründern des Festivals, Ingo und Johannes Goritzki, sowie der Deutschen Kammerakademie Neuss gewidmet. Die Uraufführung in Anwesenheit des Komponisten fand 1987 in Rottweil statt. Zum Rottweil Musikfestival Sommersprossen wurde ein Ensemble der "Korea National University of Arts" in Seoul (Südkorea) eingeladen. Karten gibt es ab sofort bei der Touristinformation Rottweil, Telefon 0741/49 42 80, E-Mail: touristinformation@rottweil.de sowie an den bekannten Vorverkaufs-stellen der Region. Weitere Infos: Kulturamt der Stadt Rottweil, Telefon 0741/494-219, E-Mail: kultur@rottweil.de. Internet: www.sommersprossen-rottweil.de