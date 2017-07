Rottweil So geht das mit dem Rechtsstaat

Was bedeutet der Gleichheitsgrundsatz?

In Rottweil hätten sich insgesamt sechs Richter sowie sechs Staatsanwälte und ein Notar als Dozenten gemeldet. Mit dem Programm "Richtig.Ankommen.Rechtsstaatsunterricht für Flüchtlinge." sollen den Menschen aus ganz überwiegend völlig anderen Kulturkreisen die Grundlagen der Rechtsordnung in Deutschland nahe gebracht werden. Dabei gehe es um Fragen wie: Was hat es mit dem Gleichheitsgrundsatz auf sich? Weshalb entscheidet eine scheinbar religiöse Streitfrage nicht ein religiöser Führer wie ein Imam, sondern ein Richter? Weshalb müssen auch muslimische Kinder am gemeinsamen Schwimmunterricht teilnehmen?

Es seien ganz überwiegend solche Alltagsfragen, bei deren Beantwortung die Dozenten die Grundlagen des deutschen Rechtssystems verdeutlichen sollen. Der Rechtsstaatsunterricht wird mit einem zweiten Kurstermin in Rottweil fortgesetzt. Weitere Veranstaltungen werden derzeit in Tuttlingen und Freudenstadt vorbereitet.