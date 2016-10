Rottweil Skulpturen werden vom Schmutz aus 175 Jahren befreit

Die meisten Figuren und auch das Gesprenge über den Altären sind seit 1841 nicht mehr gereinigt worden. Deshalb fällt bei jeder Figur eine Arbeit auf jeden Fall an: Waschen. Das geht aber nicht so einfach, wie man sich das als Laie vorstellt, denn es darf keine Farbe abblättern und das Holz soll kein Wasser aufnehmen. Also wird das mit Schwamm oder Lappen unter Wasser schon mal nichts. Vielmehr wird loser Staub zuerst abgesaugt und danach geht es Millimeter um Millimeter mit einem selbstgedrehten Wattestäbchen an den Dreck von Jahrhunderten. Im Laufe des Tages kommt da ein ganzes Marmeladeglas voller schwarzer Wattebäusche zusammen. Bei besonders hartnäckigen Fällen kommt auch mal etwas Olivenölseife oder Siedegrenzbenzin zum Einsatz. Dieses Benzin reinigt und entfettet. Der Vorteil: Man braucht nur wenig davon, und es trocknet schnell und rückstandslos. Gelöster Schmutz wird mit einem Latexschwämmchen aufgenommen. Diese weißen Schwämme sind in kürzester Zeit schwarz.

Die Engel sind die in Rottweil verbliebenen Reste des spätgotischen Hochaltarbildes von Heilig Kreuz, auf Holz gemalt von einem Rottweiler Meister um 1440. Mehrere Tafeln des zersägten und stückweise verkauften Hochaltarbildes sind in namhaften Museen zu finden. Die beiden spärlichen Reste wurden zusammengeleimt, über den Stoß wurde eine extrem hohe Monstranz gemalt. Diplom-Restauratorin Barbara Springmann hat das Bild nun gereinigt und lockere Farbschichten wieder befestigt. Etwas derb ausgeführte Retuschen aus früherer Zeit haben sich verfärbt, weil die Ölfarben nachdunkeln. Es stimmen auch einige Schatten im Mantel nicht. Deshalb wird das Bild an manchen Stellen wieder farblich angepasst.

Die bei schräg einfallendem Licht sichtbaren Fugen der zusammengeleimten Bretter wurden früher mit Kitt ausgefüllt und werden jetzt nur farblich bearbeitet. Die aus der Ferne nicht sichtbaren Haarrisse sind Arbeitsspuren des Holzes, die man so belässt. Am rechten Engel ist eine frühere Verkittung zu sehen, die wie eine unschöne Narbe aussieht.