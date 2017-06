Rottweil Sind die Kids im Bett, geht’s zum Shoppen

Rottweil. Die Kooperation zwischen der Stadt, der ENRW, der Trend-Factory, der Volksbank, couchfactory und nicht zuletzt dem Gewerbe- und Handelsverein (GHV) bescherte der langen Rottweiler Einkaufsnacht ein ganz besonderes Flair. Unter den Besuchern tummelten sich nicht nur Einkaufswütige, sondern viele Neugierige, die es sich auf den kunterbunten Sofas gemütlich machten oder ihre überschüssige Energie auf den Fahrrädern der ENRW in Licht umwandelten.

"Wir wollen die Synergieeffekte nutzten", erläuterte sowohl Stadtmarketingschef André Lomsky wie auch GHV Vorsitzende Karin Huonker. Mit dem Ziel, den Einzelhandel zu unterstützen und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern. Dafür stellte die Stadt auf der langen Einkaufsnacht einiges auf die Beine. Mit ansprechendem Erfolg. "Wir hatten die Sofas kaum aufgestellt, war der erste schon gleich darauf eingeschlafen", erzählten die Schüler der Wirtschaftsklasse 11 des Leibniz-Gymnasiums amüsiert. Ihre Gartensofas, für die sie beim Junior-Landeswettbewerb den ersten und beim Bundeswettbewerb unter 690 teilnehmenden Schülerfirmen den vierten Preis erzielen konnten, schmückten sie extra für die lange Einkaufsnacht mit Rottweiler Türmen bedruckten Kissen. Finanziert wurde die vielen Sofas, die in der Hochbrücktorstraße schnell in Beschlag genommen wurden, von der Volksbank Rottweil, bedankten sich die Schüler.

Bis zur Turmeröffnung laden sie in der Hochbrücktorstraße zum Verweilen an. „Dann werden sie versteigert“, verkündeten Lomsky und Henry Rauner, Vorstandsvorsitzender der Volksbank ihren spontanen Entschluss. Und setzten gleich noch eine weitere Ankündigung nach: Rauner und Bürgermeister Christian Ruf werden die Auktion leiten. Derart überrumpelt sagte Ruf nicht minder spontan zu.