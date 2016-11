Rottweil Sieben Bäume gegen das Vergessen der Holocaust-Opfer

Rottweil. In vielen deutschen Städten erinnern in den Boden eingelassene "Stolpersteine" an die Verbrechen der Nationalsozialisten an den Juden der Stadt. In Rottweil entschied sich der Arbeitskreis Erinnerungskultur, bestehend aus Vertretern verschiedener religiöser und historischer Institutionen, bewusst gegen diese Form des Erinnerns. Stattdessen stehen seit gestern sieben Zierkirschbäume zur Erinnerung an die Opfer des Holocausts am Nägelesgraben.