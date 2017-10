Rottweil "Sie haben weiter auf uns geschossen"

Um alle am eigenen Leib spüren zu lassen, was er damals empfand, führte Leuschner die Gruppe in den Keller des Gefängnisses, der offiziell als Abstellraum deklariert war. Nur die Mitarbeiter und die Inhaftierten wussten, dass sich selbst dort Zellen befanden: Acht Quadratmeter große Dunkelzellen mit bis zu 16 Gefangenen, ohne Fenster oder künstliches Licht, lediglich ein winziger Lüftungsschacht war vorhanden. Leuschner öffnete die Tür einer solchen Zelle und betonte mehrmals, dass niemand in diese Zelle hinein gehen müsse, wenn er das nicht wolle. Doch alle Schüler trauten sich und betraten die beklemmende Zelle. Schon wenige Augenblicke in dem Dunkelraum ließen ein beängstigendes Gefühl aufkommen.

Die einzigartige Führung Leuschners ließ die Gruppe des Rottweiler Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) tief beeindruckt zurück, und alle werden sich bestimmt noch lange an dieses Erlebnis zurückerinnern.

Fasziniert von der starken Persönlichkeit Henry Leuschners, der trotz seiner prägenden Vergangenheit seine Lebenslust und seinen Mut, das zu tun, was er für richtig hielt, nie verlor, verließen die Rottweiler das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen und genossen die Freiheit in Berlin.