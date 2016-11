Rottweil Senioren sind interessiert am Geschehen in der Stadt

Oberbürgermeister Broß stellte anschließend wichtige Projekte der aktuellen Stadtpolitik vor. Besonders ging er dabei auf das städtische Engagement für die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge sowie auf die Chancen, die der Thyssen-Krupp-Testturm für Rottweil bringt, ein. Beim Turm hob Broß insbesondere das große touristische Potenzial hervor, das durch die geplante Hängebrücke noch vergrößert werden könne. In der Dialoggruppe setze Rottweil auf einen fairen Dialog zwischen Befürwortern und Gegnern des Projekts, wie es sich schon in der Frage des Gefängnisneubaus im Esch bewährt habe. Dafür, so Broß, hat Rottweil auch die Demokratie-Rose des Vereins "Mehr Demokratie" für vorbildliche Bürgerbeteiligung erhalten.

Viele Fragen zu geplanten Vorhaben

Auf weitere Bauprojekte, wie etwa am Hegneberg, das Feuerwehrgerätehaus, den Bau der Synagoge im Nägelesgraben sowie die Sanierung der Innenstadt ging Broß ebenfalls ein.