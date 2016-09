Rottweil Selbstsicheres Auftreten interaktiv stärken

Neben aktuellem Wissen wird vor allem hilfreiches und wichtiges Handwerkszeug für den Führungsalltag vermittelt. Die Fortbildungen zeichnen sich durch einen hohen Praxisbezug aus.

Die gemeinsame Reflexion und Bearbeitung aktueller Fragen der Teilnehmer steht im Vordergrund und vermittelt den Teilnehmern Sicherheit im Umgang mit erfolgskritischen Führungssituationen. Die Fortbildungsreihe richtet sich sowohl an Führungskräfte, die neu in ihrer Rolle sind, als auch an jene, die ihr Know-how auffrischen wollen.

"Gesunde Führung"