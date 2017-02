Rottweil Selbstbedienung oder angemessen?

"Die Änderung bei der Altersversorgung ist definitiv dreist. Darum lehnt die FDP-Fraktion diese auch geschlossen ab. Wir ermutigen die Bürger zur zusätzlichen privaten Vorsorge, wenn das eigene Rentenniveau zu niedrig ist. Es ist bedauerlich, dass bei Grünen, CDU und SPD eine solche Selbstbedienungsmentalität herrscht. Das ist insbesondere heuchlerisch, weil genau diese Parteien fortwährend von sozialer Gerechtigkeit reden", poltert der Rottweiler FDP-Abgeordnete Gerhard Aden.

Aden wendet sich entgegen der Tendenz in seiner Landtagsfraktion auch gegen die Erhöhung der Budgets für Mitarbeiter. Das derzeitige Budget sei in der Tat nicht üppig, wenn man qualifizierte Kräfte einstellen wolle. In den vergangenen Monaten habe sich für ihn aber gezeigt, dass das Budget vollkommen ausreichend sei, um eine solide Betreuung des Wahlkreises und der Parlamentsarbeit zu ermöglichen. Dazu trage insbesondere sein persönlicher Referent Daniel Karrais durch hohes Engagement bei, ließ Aden gestern wissen und betonte auch: Eine leichte Erhöhung des Mitarbeiterbudgets hätte ich mittragen können. Der Verdoppelung des Budgets auf 10 438 Euro könne er aber keinesfalls zustimmen.

Auch Verweis auf Bürgermeister-Salär