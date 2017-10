Rottweil Seit 25 Jahren fließt der Sonnenstrom

Rottweil. An Tagen wie diesen, wenn die Sonne vom strahlend blauem Himmel lacht, strahlt auch Haug. Als er im Dezember 1990 den Antrag stellte, ins 1000-Dächer-Programm der EVS aufgenommen zu werden, war es vor allem die Freude an der Technik, die den Ingenieur zu diesem Schritt bewogen hat. Das Potenzial der Sonnenenergie an der Stromerzeugung war damals in Studien gleich Null gesetzt worden. 1994 heiß es in einer Diplomarbeit, für die der Stuttgarter Jens Wagner auch Haug befragt hatte: "Es bleibt aber festzuhalten, dass der Kauf einer netzgekoppelten PV-Anlage unter rein finanziellen Gesichtspunkten eine verlustreiche Sache ist."

Heute kann Johannes Haug zufrieden zurück blicken. 40 007 Kilowattstunden hat er in den 25 Jahren erzeugt. 2001 fiel zum bislang letzten Mal eine Reparatur an, nachdem in den ersten fünf Jahren fünfmal der Wechselrichter ausgetauscht werden musste.

Nach 14 Jahren – dank Erneuerbare-Energien-Gesetz‎(EEG) –­hatte sich die Investition von etwas mehr als 43 000 D-Mark für die 1,9 Kilowatt-Anlage amortisiert. Sie erzeugt 80 Prozent mehr Strom als er selbst verbraucht. Von einer "additiven Energie", wie die EVS noch 1998 die Nutzung der Sonnenkraft nannte, ist keine Rede mehr. Mehr als 20 Prozent des Stroms stammt mittlerweile aus Fotovoltaikanlagen.