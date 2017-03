Der Vorsitzende Ottmar Warmbrunn, wertete dabei vor allem das Doppelkonzert des Kreisverbandjungendblasorchesters (KVJBO) in Zusammenarbeit mit dem KVJBO des Schwarzwald-Baar-Kreises als Erfolg.

Neben diesem Höhepunkt gab es aber auch weniger Erfreuliches zu verzeichnen. Allen voran stand der Verlust vom nun ehemaligen musikalischen Leiter des KVJBO, Stefan Halder. Dieser wechselte zum Landespolizeiorchester, so dass ihm bei rund 120 Auftritten pro Jahr kaum mehr Zeit für sein Amt zur Verfügung steht.

Als kurzfristigen Ersatz wählte der Vorstand den Geisinger Stadtmusikdirektor Rudolf Barth aus, der jedoch auch nicht zum Einsatz kommen sollte. Aufgrund von zu wenigen Anmeldungen für ein ausführliches Konzertprogramm wurde sowohl die alljährliche Probephase, als auch das Konzert des KVJBO abgesagt. Warmbrunn zeigte sich dennoch optimistisch: "Wir werden im laufenden Jahr dieses Orchester wieder spielfähig machen".

Auch die Finanzen fügten sich nicht komplett den Wünschen des Kreisverbandes. Zwar konnte das erwartete Minus in seinem Ausmaß beschränkt werden, zusätzliche Kosten sind für die kommende Zeit allerdings absehbar. Grund dafür sind anstehende Brandschutzmaßnahmen im Spaichinger Ausbildungszentrum. Dort werde der Investitionsschwerpunkt in diesem Jahr hierin liegen, damit der laufende Betrieb aufrechterhalten werden könne, so Warmbrunn.

Die bisweilen geforderten Ausnahmen vom Brandschutz, da diese zu einer finanziellen Belastung führe, konterte Volker Kauder: "Beim Brandschutz gibt es keine Kompromisse".

Um künftig noch professioneller ausgerichtet zu sein sowie den Vorstand in seinen Aufgaben zu entlasten, ist im kommenden Jahr eine Geschäftsstelle im Spaichinger Ausbildungszentrum geplant. Der Beschluss dazu wurde am Sonntag mit einem Stimmverhältnis von 205 zu 19 in geheimer Wahl gefasst.

Ab 2018 erwartet alle aktiven Mitglieder des Blasmusik-Kreisverbandes ein zusätzlicher Beitrag in Höhe eines Euros pro Jahr. Genutzt wird dieser, um einen Minijob in der Geschäftsstelle anbieten zu können.

Bei den Wahlen wurden in ihrem Amt bestätigt: Ottmar Warmbrunn (Vorsitzender), Matthias Jauch (Kassierer), Silvia Hermerschmidt (Schriftführerin), Ralf Vosseler (Dirigent), Heinrich Bettinger (Pressereferent), Silke Schnell (EDV-Beauftragte), Hans-Uwe Hilzinger und Josef Leibold (Kassenprüfer).

Geehrt wurden Hubert Hipp und Johannes Romer für ihre mehr als 30-jährige Tätigkeit als Dirigenten sowie Volker Rückert und Dietmar Straub für zehn beziehungsweise 25 Jahre im Kreisverbandsvorstand.