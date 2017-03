Rottweil/Schwarzw.-Baar Polizeireform: Konstanz übernimmt Regie

Verkehrspolizei zurück zum Revier

Indes: Die Bewertung im Bericht, dass die Kriminalpolizeidirektionen bis auf zwei Ausnahmen geographisch richtig platziert seien, spricht dafür, dass auch im neuen Präsidium diese Einrichtung in Rottweil angesiedelt sein wird. Darauf deutet auch die Empfehlung für einen Wegfall des Kriminaldauerdienstes in Singen bei der Organisation des neuen Präsidiums.

Wohl nicht zu halten sein, wird hingegen die in Zimmern o.R. angesiedelte Verkehrspolizeidirektion. Verkehrsunfallaufnahmen sollen zu den Polizeirevieren verlagert werden. So könne Polizeiarbeit an der Basis wieder stringenter und effektiver gestaltet werden, heißt es in der Expertise des vom Minister eingesetzten Lenkungsausschusses. Überhaupt: Originäre Polizeiarbeit vor Ort wieder mit größerer Schlagkraft zu ermöglichen, ist das Ziel der beabsichtigten Neustukturierungen. Das soll durch zahlreiche Feinjustierungen erreicht werden, bei denen auch bürokratischer Ballast von Bord gehen soll zugunsten von mehr operativer Kompetenz und Schnelligkeit bei Einsätzen.

Vor einem Jahr war es vor allem die Polizeibasis im Präsidiumsbereich Tuttlingen gewesen, die auf mit zahlreichen Personalengpässen einhergehende unhaltbare Zustände bei der Polizeiarbeit aufmerksam machte.

Nun will die Landesregierung bis zur Sommerpause entscheiden, wie die Reform der Reform umgesetzt wird.