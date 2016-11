Rottweil Schwarzes Tor lässt nach gut einem Jahr seine Hüllen fallen

Konstruktion ist Fall für Spezialisten

Als Erstes musste gestern die große Plane mit dem Motiv des Schwarzen Tors weichen. Während der "Enthüllung" kam nach und nach das Original zum Vorschein. So mancher dürfte zweimal hingeschaut haben: So hell waren die Steine des Baus schon lange nicht mehr. Dreck, Ruß und Abgase hatten ihre Spuren an den Steinen hinterlassen. Auch die Verschmutzungen durch Tauben waren ein massives Problem am Schwarzen Tor. Jetzt finden sich auf allen Simsen Drähte. Poröse Steine wurden restauriert. "Es gab einige Steine, die waren so schadhaft, dass wir sie tauschen mussten", erklärt Björn Claussen von der Abteilung Hochbau in der Rottweiler Verwaltung.

Gearbeitet wurde vom Baugerüst aus. Die Konstruktion war ein Fall für Spezialisten. Am Norddurchgang, dem vorm Schweizer Lädele, hing das Gerüst nämlich in der Luft, um die Fassade des Hauses Hauptstraße 1 nicht zu berühren. Zudem mussten an beiden seitlichen Durchgängen Satteldächer überwunden werden. 800 Quadratmeter Fassadenflächen sei nicht allzu viel, erklärt Silvio Kelz von der Gerüstbaufirma. Allerdings seien an manchen Stellen eben Sonderkonstruktionen nötig gewesen. Sie wurden zuvor mit 3 D-Simulationen verdeutlicht.