Rottweil Schutzpatrone im Mittelalter allgegenwärtig

Peter und Paul (29. Juni) wurde im Mittelalter als Feiertag begangen. Gerade in Städten an Küsten, See- und Flussufern genoss Petrus als Patron der Fischer besondere Verehrung. Die Dominikanerkirche in Rottweil ist im Grunde eine Peter- und Paul-Kirche, doch ist sie in und über Rottweil hinaus als Predigerkirche bekannt.

In früheren Zeiten brannte am Rhein, vom Bodensee bis zu den Niederlanden, das Petersfeuer als Wiederholung des Johannisfeuers. Der Tag des heiligen Jakobus (25. Juli) war Erntebeginn, die ersten Kartoffeln hießen darum auch "Jakobskartoffeln".

In der Schweiz begann die Ernte mit der Jakobsfeier, bei der sich die Mägde und Knechte erst einmal die "Jakobsstärke" antranken, damit sie beim Mähen nicht "in den Halmen stecken blieben". Die in der Sammlung Dursch derzeit aufgestellten Zunftlaternen geben Anlass, sich auch ganz besonders mit Fronleichnam zu beschäftigen. Die Anregung zu diesem Fest entstammt einer Vision der heiligen Juliana von Lüttich (gestorben 5. April 1258) und wurde im Bistum Lüttich zuerst eingeführt. 1264 wurde Fronleichnam durch Papst Urban als "Fest des Leibes Christi" zum allgemeinen kirchlichen Fest erhoben.