Rottweil Schuttig tanzt schon vormittags

Zwei fitte Oberndorfer Hansel standen direkt neben der Bühne und schüttelten die Glocken an ihren Schellenriemen im Rhythmus. Als die Überlinger "Die Fischerin vom Bodensee" anstimmten, sang das Publikum dann mit. So richtig in Schwung kam es bei Wolfgang Petrys "Wahnsinn", bei dem einer der Musiker eine extravagante Soloeinlage hinlegte. Er brüllte lautstark "Hölle, Hölle" in einen abgesägten Schalltrichter. Dass er nicht jeden Einsatz richtig erwischte, machte sein Solo noch unterhaltsamer.

Auf die Überlinger folgten die Oberndorfer, dann betraten die Elzacher die Bühne. Jeder spielte Stücke aus seinem Repertoire. Die Rottweiler Stadtkapelle, betrat als letzte gegen 13.15 Uhr die Bühne, leider vor nicht mehr allzu viel Publikum. Viele Narren und Zuschauer hatten sich da schon an die Umzugsstrecke begeben. Der Narrenmarsch erklang natürlich trotzdem zum Auftakt­ – wie noch viele Male gestern.