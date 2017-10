Rottweil Schulzentrum: eine Million Euro mehr

Kreis Rottweil. Der Beschluss der Kreisräte könnte nicht stärker Misstrauen und Missstimmung widerspiegeln. Der Adressat ist das Architekturbüro "vielmo" aus Stuttgart. Das Büro soll, so die Darstellung in der Sitzung, erst in den vergangenen Tagen und erst auf Druck der Kreisverwaltung damit herausgerückt sein, dass Umbau und Erweiterung des Berufsschulzentrums um rund eine Million Euro teurer ausfallen werden als in der vergangenen Kostenberechnung dargestellt. Diese datiert aus dem Monat März. Anstatt von 12,7 ist nun von 13,7 Millionen Euro die Rede.

Die Verwaltung wurde nun beauftragt herauszufinden, welche Leistungen, die zu den Mehrkosten führen, bereits bei früheren Kostenberechnungen hätten berücksichtigt werden müssen, und wer dafür verantwortlich ist. Ebenso soll geprüft werden, wer das, außer dem Landkreis, bezahlen könnte, vielleicht sogar müsste. Das politische Signal ist eindeutig: Man will nicht nur hinnehmen, dass Projekte teurer werden. Man will nicht einfach nur Kostensteigerungen im Nachhinein abnicken müssen. Man will die Schuldigen finden und zur Verantwortung ziehen. Juristische Schritte scheinen möglich, ob sie eingeleitet werden, ist offen. Das Architekturbüro befindet sich in Erklärungsnot. Es soll indes Gelegenheit bekommen, Einspar-Vorschläge zu unterbreiten.

Selten hat man dieses Gremium in öffentlicher Sitzung so aufgebracht erlebt. Betont sachlich, indes unmissverständlich haben die Kreisräte aller Fraktionen und Landrat Wolf-Rüdiger Michel ihre Verärgerung zum Ausdruck gebracht. Michel beispielsweise warf dem Büro vor, man hätte mehr Aktivität erwartet, eine rechtzeitige Information bei absehbaren Kostensteigerungen. Erst auf Nachdruck und nachdem bei der Verwaltung der Eindruck entstanden sei, dass Umbau und Sanierung des Berufsschulzentrums teurer würden, habe das Büro reagiert und entsprechende Zahlen vorgelegt. Eine "Wundertüte" nannte Michel die Aufstellung. Auch Kreisrat Thomas Engeser (Freie Wähler), wie im Prinzip alle seine Kollegen durch alle Fraktionen hindurch, bemängelten die Desinformationspolitik des Büros: Immer hieß es, wir seien im Kostenrahmen, so Engeser. Die Kreisräte brachten deutlich zum Ausdruck, dass sie mit der Qualität der planerischen Arbeit sehr unzufrieden sind.