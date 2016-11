Rottweil Schulsanitäter vertiefen ihr Wissen

Kreisausbildungsleiter Sven Lotze hat mit seinem Team wieder viele Szenarien vorbereitet, die im Schulalltag schnell Realität werden könnten. Wenn jemand auf dem Schulhof stürzt oder sich andere kleinere Verletzungen zuzieht, dann sind die Schulsanitäter gefragt und natürlich auch sofort zur Stelle. Sie können kleinere Wunden versorgen und entscheiden, ob weitere Hilfe vonnöten ist.

"Wir sind froh, dass wir vom Jugendrotkreuz und aus den Ortsvereinen so viele freiwillige Helfer für diesen Tag haben", sagt Dieter Gaus, denn für die Unfallszenarien werden auch Notfalldarsteller benötigt. Und natürlich Leute, die die Mimen im Vorfeld schminken.

Am Samstag passt alles perfekt. Acht Stationen müssen die einzelnen Teams durchlaufen. So gilt es beispielsweise eine blutende Schnittwunde zu versorgen, die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu demonstrieren, bei Verbrennungen richtig zu handeln oder einer Schülerin, die sich am Sprunggelenk verletzt hat, zu helfen.

Die Schüler lösen die Aufgaben souverän. "Wie heißt du, wie alt bist du, und was ist passiert?", fragt einer der Schulsanitäter ein Mädchen, das eine Schnittwunde an der Hand hat. Er setzt den Notruf ab und möchte die Wunde versorgen, als das Mädchen plötzlich ohnmächtig wird. Schnell wird sie in die stabile Seitenlage gebracht und die Wunde versorgt. Zwischenzeitlich ist das Mädchen auch wieder bei Bewusstsein. Bei den Szenarien wird darauf geachtet, dass sie möglichst realitätsnah sind und die Schulsanitäter ihr Wissen auch anwenden können.