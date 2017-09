Rottweil Schüler wollen Leben retten

Rottweil. Schüler des Rottweiler Leibniz-Gymnasiums haben ein lebensrettendes Projekt unterstützt: Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, darunter viele Kinder und Jugendliche. Wenn ein passender Stammzellenspender gefunden wird, kann vielen Patienten das Leben gerettet werden. Daher fand am Leibniz-Gymnasium zum zweiten Mal eine Registrierungsaktion für Schüler ab einem Alter von 17 Jahren statt.