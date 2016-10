Rottweil Schüler finden sich zum Ensemble

Am Ende der Woche wäre es einem Außenstehenden nicht mehr möglich gewesen, Trossinger oder Rottweiler Schülergruppen zu unterscheiden. Deshalb war schnell klar, dass dieser neu geschlossenen Freundschaft ein Wiedersehen folgen muss. Aus diesem Grund haben die Orchesterleiterinnen Tanja Staudenmaier (Trossingen) und Bernadette Glöckler (Rottweil) beschlossen, beim Weihnachtskonzert am 12. Dezember in der katholischen Kirche in Trossingen und am 21. Dezember in der Auferstehung-Christi-Kirche in Rottweil gemeinsam aufzutreten.