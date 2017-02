Rottweil Schüler feiern den Schmotzigen

Rottweil - Die Party ist in vollem Gange: In der Rottweiler Innenstadt feiern die Schüler traditionell in tollen Kostümen den Schmotzigen. Die Abiturienten haben sich wieder einiges einfallen lassen und ziehen in Gruppen durch die Stadt. Am Mittag ist die Lage entspannt, die Polizei ist verstärkt unterwegs und hat ein Auge auf den Alkoholkonsum.