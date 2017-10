Rottweil Schüler erheben ihre Stimme

Der Oberbürgermeister hatte in seiner Begrüßung die Entwicklung der Stadt und Zukunftsperspektiven dargestellt und auf die Aspekte der bisherigen Bürgerbeteiligung bei der Justizvollzugsanstalt, beim Testturm und der Hängebrücke hingewiesen. Er betonte auch, dass die Beteiligung der jungen Generation in der Zukunft sehr wichtig sei. Außerdem habe die neue Gemeindeordnung in Baden Württemberg die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen fest verankert, wenn ihre Interessen betroffen sind. Anschließend ging der Oberbürgermeister mit den Schülern an den Thementischen in den direkten Austausch und ging auf Fragen der Delegierten ein.

In der zweiten Runde wechselten die Teilnehmer zu neuen Thementischen oder sie vertieften ihre Anliegen weiter und überlegten, wie diese umsetzbar wären. Die vielfältigen Überlegungen und Vorschläge drehten sich um Kultur- und Jugendveranstaltungen, die Senkung des Wahlalters, Verbesserungen in der Schulausstattung und bei der Mobilität. Auch schulartübergreifende Austauschmöglichkeiten waren ein Thema. Teilweise entwickelten die Teilnehmer ganz konkrete Ideen wie etwa ein Musikereignis "Rock am Turm" oder ein Jugendcafé am Friedrichsplatz. Auch Gestaltungsideen für die Landesgartenschau im Bereich des Neckars hatten die Jugendlichen bereits.

Weiterhin entschieden die Teilnehmer, welches Logo zukünftig für die Kinder- in Jugendbeteiligung in Rottweil stehen wird. Das Kinder- und Jugendreferat hatte in Zusammenarbeit mit dem Rottweiler Büro Hak Design zwei Logovorschläge entwickelt. Die Wahl fiel eindeutig auf "Kommunity" (siehe Datei im Anhang).

Zur Abschlussrunde stießen Bürgermeister Dr. Christian Ruf, Vertreter des Gemeinderats, des Gesamtelternbeirats sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung hinzu und tauschten sich mit den Jugendlichen über ihre Ideen aus. Die Stadträte und Stadträtinnen freuen sich bereits auf den Besuch der Delegation in der kommenden Woche im Gemeinderat. Zum Abschluss bedankte sich Bürgermeister Dr. Christian Ruf nochmals im Namen der Stadtverwaltung bei allen Anwesenden für die engagierte Teilnahme, bei den Schulleitungen, den Schülerinnen und Schülern und den Organisatoren für den gelungenen Auftakt der Kinder- und Jugendbeteiligung in Rottweil.