Rottweil Schüler auf dem Eis

Kaum an der Eishalle in Schwenningen angekommen, stellte sich für einige bereits die erste Herausforderung: Es ist gar nicht so leicht mit den unendlich langen Schnürsenkeln die Schlittschuhe so zu binden, dass der Fuß festen Halt findet, es aber trotzdem keine Druckstellen gibt. Auf dem Eis zeigten sich die Schüler unterschiedlich fit. Manche glitten elegant und kurvenreich über die Fläche, andere drehten wacker und anfänglich unsicher ihre Runden entlang der Bande.

Wettlauf mit dem Lehrer

Schnell waren auch Kontakte mit anderen geknüpft, sodass die ersten Wettrennen starteten. Auch der Sportlehrer der 6a, von Au, stellte sich dem Wettkampf mit seinen eifrigen Schülern. Die Schüler der 6c gönnten sich währenddessen eine Kuchenpause.