Rottweil Schreibend "die Rottweil" entdecken

Rottweil. Traditionell ist der erste öffentliche Auftritt eines Stadtschreibers im Konvikt. Hier lebt er während seiner "Dienstzeit", hier gibt er literaturaffinen Jugendlichen Anleitung im Schreiben, hier darf er gerne auch mit den Mitbewohnern ins Gespräch kommen. Dass Gawrisch das ausdrücklich tun möchte, ist einem der Punkte auf der Agenda geschuldet, die sich der Wahl-Berliner mit ukrainischen Wurzeln und Schweizer Vergangenheit für Rottweil gegeben hat: Über das Leben mit den Konviktoren möchte er fitter in Sachen aktueller Jugendsprache werden – um dann bei seinem nächsten Theaterstück, in dem es um jugendliche geht, authentische Sprechtexte schreiben zu können. Auch an seinem Romanprojekt will er hier weiterarbeiten. Ein Kapitel daraus wird Gegenstand der Lesung im "Schwarzen Lamm" am 25. Oktober sein. Den Teilnehmern der Schreibwerkstatt hat er das Thema "Reportage" vorgeschlagen. Und schließlich will Gawrisch "die Rottweil", die verschiedenen Repräsentationen dieser Stadt, schreibend entdecken.

Der neue Stadtschreiber kennt sich hier schon ein bisschen aus. Konviktsdirektor Ulrich Fiedler und Oberbürgermeister Ralf Broß erinnern in ihren Ansprachen daran, dass Gawrisch bereits 2012, damals war Doris Wirth Stipendiatin, zu Gast war. Durchaus auch offiziell als Autor bei einer Lesung. Im Jahr darauf hat er Eindrücke von der Rottweiler Fasnet gewonnen.

Diese finden Einzug in sein Bewerbungsschreiben für die Stadtschreiberstelle, zeigen, welche Sprache ein Literat für eine Reportage findet. Den Gästen im Festsaal des Konvikts führt Gawrisch am Donnerstagabend diesen Text vor Augen. Und er weist in seiner Bewerbung unter anderem auf ein weiteres Rottweil hin, das er seinerzeit entdeckt hatte, und dem er sich während seines dreimonatigen Aufenthalts auch widmen will: Den Hegneberg, wo er "den vertrauten Sprachklang meiner Kindheit" gehört hat. Am kommenden Dienstag wird er genau dort eine zweisprachige Lesung geben.