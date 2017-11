Rottweil Schramberg grüßt als Tabellenführer

Wenn Bernhard Rüth, Leiter des Amts für Archiv/Kultur/Tourismus – bei der Landkreisbehörde, einmal im Jahr zusammen mit seiner Kollegin Irmgard Schumacher vor Kreisräten Bilanz zieht zur Tourismus-Situation in seinem Beritt, dann wird das engagierte und profunde Mühen des Tandems mit viel Beifall goutiert. Wenn Rüth und Schumacher zu Rate ziehen, um mit viel Elan zu Werke zu gehen, fällt häufig auch das Stichwort Kunst und Kultur, das Interessierten an vielen Örtlichkeiten in vielen Ausprägungen offeriert wird. Nun ist auch die Schaffung eines Kunstwegs oberer Neckar als RegioKunstweg zusammen mit dem Landkreis Tuttlingen im Gespräch.

Zu Kunstweg-Idee Oberer Neckar Gespräche mit Tuttlingen

Der Tourismustag des Landkreises – dieses Jahr war er am 25. März in Oberndorf, im März 2019 soll er in der dann sechsten Auflage in Dornhan stattfinden – ist seit Längerem ein wichtiges Forum für die Ausstellung der Freizeitaktivitäten in den 25 Städten und Gemeinden der Raumschaft. Noch gewichtiger für PR-Zwecke dürfte die jährliche Präsentation auf der Stuttgarter CMT sein mit Beteiligung aller Städte mit Personal: Dornhan, Oberndorf Rottweil, Schiltach, Schramberg und Sulz können so in direktem Kontakt mit dem Publikum viele Lockmittel streuen.

Beifall gibt es – nicht nur von Kreistagsseite – auch dafür, dass Rüth und Schumacher das skizzierte Aufgabenfeld mit einem Sachmitteletat von 153 000 stemmen. Mit hoher Kompetenz und viel Fleiß und Können würden eine Menge Dinge pfiffig und kreativ bewerkstelligt, wird gelobt.