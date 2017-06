Rottweil "Schöpfergeist der Kinder wecken"

Ermöglicht wird das Projekt durch Sponsorengelder. "Uns ist wichtig, dass es ein Projekt außerhalb der Schule ist, bei dem das Experimentelle im Vordergrund steht. Mit dem Projekt soll der Schöpfergeist der Kinder geweckt werden", so Langer.

Aus Skulpturen entsteht am Ende ein Gesamtwerk

Gemeinsam mit dem Bildhauer und Performancekünstler Thomas Putze schaffen die Schüler eine Skulptur. Jede Klasse arbeite zwar für sich, es entstehe aber dennoch ein Gesamtkunstwerk. "Die Werkstatthalle ist der Planet Hauser, der mit Arbeiten der Kinder bestückt werden soll", sagt Putze. Stück für Stück entstehe das Kunstwerk, das dann am Sonntag, 23. Juli, ab 15 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Unterstützt wird Putze bei der Arbeit von Lehramtsanwärtern des Staatlichen Seminars. "Wir sind am Dienstag- und Donnerstagnachmittag mit dabei", freut sich Seminarleiter Helmut Limburger.

Am Samstag, 22. Juli, gibt es von 14 bis 18 Uhr einen offenen Workshop für Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, und alle Kinder, die Interesse haben, können teilnehmen, so Heiderose Langer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. "Auch Kinder, die mit der Schule schon dabei waren und weiterarbeiten möchten, sind herzlich willkommen", lädt Putze ein und freut sich, dass er mit den Kindern am ehemaligen Wirkungsort Erich Hausers ein solches Projekt leiten darf. "Die Kinder können ihre eigenen Fantasiewelten aus allen möglichen Fundmaterialien entstehen lassen", so Putze. Gerne dürfe auch Baumaterial wie Wurzeln, Holz oder Elektroschrott mitgebracht werden.

"Stellt euch vor, ihr wacht auf und seid plötzlich Astronauten, die mit einer Rakete auf dem Hauser-Planeten K21 gelandet sind…" – heißt es auf der Einladungskarte der Kunststiftung. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.