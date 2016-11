Rottweil Schnäppchenjäger gehen gleich zu Beginn ans Werk

Schon kurz nach Beginn der Veranstaltung um 10.45 Uhr war der Andrang der Besucher so groß, dass in einzelnen Abteilungen fast kein Durchkommen mehr war. "Der Termin immer am letzten Sonntag der Herbstferien hat sich sehr schön etabliert und eingespielt", sagte Sybille Joos von der Aktion Eine Welt Rottweil im Gespräch.

Nicht sehen konnten die zahlreichen Besucher die vielen Stunden der Vorbereitung und des Aufbaus durch die vielen ehrenamtlichen Helfer. Und die hatten eine Menge unterschiedliche Schätzchen und Schnäppchen aufgebaut, die auf einen Liebhaber warteten. So waren nicht nur zahlreiche Ölgemälde und Bilder zeitgenössischer Maler, Figuren und viele andere Kunstgegenstände zu haben. Laut eines Mitarbeiters der Aktion Eine Welt Rottweil kommen inzwischen sogar Antiquitätenhändler an diesem Verkaufstag vorbei, um zu sehen, welche besonderen Stücke für sie interessant sein könnten. Es gab für die Besucher große Mengen von Silberbesteck, Geschirr oder Glaswaren, Kinderspielzeug für kleinere und größere Kinder oder Handarbeiten und Gestricktes aus El Salvador.

Neben dem Untergeschoss mit seinen rund 20 000 zum Verkauf stehenden Büchern war im Ketteler-Zimmer eine Auswahl besonders schöner Bildbände zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen ausgestellt, die nicht selten einen direkten Bezug zur Stadt oder zu umliegenden Gemeinden hatten.