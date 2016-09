Rottweil Schmutzige Tricks aufgedeckt

Kreis Rottweil. "Nur, wenn die schwarzen Schafe unter den Arbeitgebern befürchten müssen, von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) kontrolliert und entdeckt zu werden, lassen sie die Finger von miesen Tricks", heißt es in einer Mitteilung der IG Bau. Die Gewerkschaft fordert deshalb von der FKS des Zolls, die Reinigungsbranche im Landkreis Rottweil intensiver zu kontrollieren. Voriges Jahr habe das Hauptzollamt Singen lediglich neun Kontrollen in der Gebäudereinigung gemacht – im gesamten Zollbezirk. "Viel zu wenig", kritisiert IG Bau-Bezirkschef Meinrad Schmidt.

Wo wenig kontrolliert werde, sei die Gefahr illegaler Machenschaften groß. Deshalb sei die Arbeit der Zoll-Kontrolleure so wichtig: Die FKS suche gezielt nach Schwarzarbeit, Lohn-Dumping und Sozialmissbrauch. "Dazu zählen nicht gezahlte Abgaben für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung", erklärt Schmidt. Bei ihren Kontrollen in der Gebäudereinigung habe die FKS im Bezirk des Hauptzollamts Singen 2015 lediglich sieben Bußgeldverfahren eingeleitet, insgesamt waren es 263 Bußgeldverfahren in allen untersuchten Branchen. Die Zahlen stammen laut Gewerkschaft Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).

Meinrad Schmidt erklärt, die mangelnde Kontrolle sei in der Regel nicht auf ein fehlendes Engagement der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zurückzuführen. "Es ist in erster Linie ein Personalproblem. Dem Zoll fehlen die Leute", erklärt er.