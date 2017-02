Rottweil Schmotziger: Polizei kontrolliert schon morgens

Denn: 2016 war schon in den Morgenstunden erheblich mehr Alkohol bei Jugendlichen beschlagnahmt worden, als in den Vorjahren. "Nach diesen Erfahrungen werden wir nun schon morgens mit mehr Personal in Zivil unterwegs sein", erklärt Michael Schlüssler, Leiter des Rottweiler Polizeireviers. Wenn Jugendliche Alkohol dabei haben – den sie auf Grund ihres Alters nicht konsumieren dürfen – wird der beschlagnahmt. Er muss entweder an Ort und Stelle ausgeleert werden – oder die Polizei muss ihn auf Wunsch in Verwahrung nehmen, bis er von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wird. Angesichts des Flaschenarsenals, das sich im vergangenen Jahr bei der Polizei angesammelt hat, greift hier eine neue Regelung: "Wenn wir den Alkohol verwahren, ist das jetzt kostenpflichtig", erklärt Schlüssler.

Grundsätzlich gelte an der Fasnet: Bei einer Straftat gibt es einen Platzverweis, bei zwei Ordnungswidrigkeiten ebenso. "Bei Missachtung wird die Person in Gewahrsam genommen", so der Revierleiter. Wenn es allerdings um die vielen zerdepperten Flaschen auf dem Boden geht, die alljährlich zur unschönen Seite des Schmotzigen gehören, sei es schwierig, dies zu ahnden. Eine Ordnungswidrigkeit ist dies, wenn es mutwillig geschieht. Nicht selten scheitere es jedoch daran, einen Verursacher zu finden.

Bei all den Maßnahmen betont Schlüssler aber auch, dass man glücklicherweise wenig Probleme mit Straftaten habe. In Relation zu den vielen Feiernden sei es "aus polizeilicher Sicht erträglich".