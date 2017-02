Rottweil Schmotziger: KiJu feiert "Regenbogen-Party"

Um 13 Uhr geht es los, und gegen 16.30 Uhr ist das Programm mit Spiel und Spaß sowie einem Kostümwettbewerb zu Ende. "Der Eintritt ist frei, Ihr müsst nur Spaß und gute Laune mitbringen", lädt Roth ein. Es sei auch nicht zwingend, sich dem Motto entsprechend zu verkleiden.

Schülerinnen der Maximilian-Kolbe-Schule in Hausen helfen KiJu-Azubi Anni Kluge, die Party vorzubereiten: Viola Janke, Lea Bax und Lucie Kammerer absolvieren ein Praktikum im Bereich soziales Engagement im KiJu.

Gemeinsam mit dem baden-württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation und der Fachstelle Sucht Rottweil (bwlv) bietet das KiJu zudem eine alkoholfreie Alternative in der oberen Hauptstraße an. Ab 10 Uhr schlägt der "Checkpoint Schmotziger" vor dem Alten Rathaus seine Zelte auf. Jörg Hügel (bwlv) und David Schöller (KiJu) laden dazu ein, sich bei einem alkoholfreien Punsch und kleinen Snacks etwas aufzuwärmen. Am Tischkicker, der dort ebenfalls aufgestellt wird, können sich alle Interessierten ein heißes Duell liefern. Beim Glücksrad gibt es Fragen zu beantworten und Preise zu gewinnen.

Während der Fasnetstage bleiben die Treffs des Kinder- und Jugendreferats geschlossen. Die Werkbänke in der Kinderwerkstatt sind wieder ab Dienstag, 7. März, von 15.30 bis 17.30 Uhr im Einsatz, die Schürzen in der Kinderküche wieder ab Mittwoch, 8. März, von 15.30 bis 17.30 Uhr. Der Jugendtreff "Kapu" ist vom 24. Februar bis 4. März geschlossen und ab Donnerstag, 9. Februar, wie gewohnt ab 17 Uhr geöffnet. Der Jugendtreff am Hegneberg startet wieder am Donnerstag, 2. März.

Weitere Informationen: Telefon 0741/49 42 96 und www.kijuversum.de