Rottweil Ist das Projekt Hängebrücke gefährdet?

Ein weiterer Interessent, eben Glatthaar, habe signalisiert, dass er den zweiten Brückenschlag in Richtung Turm realisieren und die Lücke schließen könne. Im Gegensatz zu Eber­hardt habe dieser zu verstehen gegeben, dass er mit den betreffenden Grundstückseigentümern handelseinig sei. Das habe Anlass zu Gesprächen gegeben. Den Bauausschuss habe er am 18. Oktober in nicht öffentlicher Sitzung davon in Kenntnis gesetzt. Auf den Vorwurf aus dem Gremium, dass kein Name genannt worden sei, erklärte Broß, es sei nicht nachgefragt worden. Der Verkauf der Grundstücke an Glatthaar sei seinem Informationsstand zufolge noch nicht vollständig über die Bühne gegangen.