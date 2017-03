Rottweil Schäden mit Aquarell und Störleim behoben

Rottweil. Hier ein Riss, dort eine Fehlstelle. Ist sie sich nicht ganz sicher, testet sie mit einem kleinen Holzstäbchen den Zustand des knapp 500 Jahre alten Werkes. Im Herbst soll mit der Neugestaltung der Sammlung Dursch begonnen werden, informiert Museumsleiterin Martina Meyr. Und bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Bevor die etwa 150 spätmittelalterlichen Bildwerke und Skulpturen eingelagert werden können, sind die Restauratoren des Württembergischen Landesmuseums in Stuttgart am Werk. Seit knapp drei Wochen prüfen sie die Kunstwerke, festigen Malschichten und Fassungen und retuschieren Beschädigungen.

Kerstin Stark hat sich heute eine ganz besondere Anna vorgenommen. Die Anna Selbdritt aus dem Ehinger Altar. Sie wurde um 1515 vom Ulmer Bildhauer Nikolaus Weckmann geschaffen. "Sie ist noch sehr gut erhalten", freut sich die Restauratorin, die gemeinsam mit zwei Kollegen in der Sammlung tätig ist. Aber dennoch gebe es einige Risse in der Fassung. "Die schließe ich mit Störleim. Denn es könnte sonst sein, dass die Fassung beim Einlagern oder einfach auch nur so abplatzt", erklärt die Expertin, während sie die Skulptur mit einer kleinen Lampe akribisch ableuchtet. "Im Streiflicht sieht man es besser", erklärt sie.

Im Wasserbad steht derweil der Störleim und wird erwärmt, damit er verarbeitet werden kann. Der Leim wird aus Schwimmblasen von Zuchtstören hergestellt. Er wird statt Knochenleim verwendet, da er nicht so steif ist. "Das ist ein altbewährtes Mittel". Mit einem kleinen Pinselchen bessert Stark die aufgebrochene Farbfassung aus und drückt sie leicht fest. "Diese Maßnahme ist ganz wichtig, um Substanzverlust zu vermeiden", erklärt sie. Riss um Riss wird bearbeitet. Mit ruhiger Hand und hoch konzentriert geht Stark ihrer Arbeit nach. Viel geredet wird nicht.