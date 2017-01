Rottweil Sauter strebt Ausbau mit Radweg an

In seinen Ausführungen ging der Ortsvorsteher auch auf die Planungen zum Baugebiet Bronnenkohl ein. In diesem Jahr stünden erneut Einzelgespräche mit den Grundstückseigentümern an, zudem solle der Kauf der ersten Grundstücke finanziert werden. Die Erschließung eines ersten Abschnitts solle im kommenden Jahr geplant und 2019 umgesetzt werden, so Sauter. Dann könnten erste Grundstücke verkauft werden.

Den ursprünglichen Plan, das Gebiet in drei Bauabschnitte aufzuteilen, hat Sauter aufgegeben, sieht nun eher zwei Abschnitte. FFR-Stadtrat Reiner Hils bezeichnete es als sinnvoll, den ersten Abschnitt von der Landesstraße her zu erschließen. Sauter möchte die Planungen in jedem Fall vorantreiben, wenn nötig nach außen vergeben, wenn das Planungsamt das nicht bewältige. "Ich will den Zeitplan nicht verzögert sehen", sagte er. Sauter wies in der FFR-Sitzung ebenfalls auf die am 9. März geplante Bürgerversammlung in Hausen hin. Dort solle geklärt werden, was die sechs Bürgerworkshops bisher erreicht haben und welche neuen Ziele gesteckt werden könnten. Sauter will dort auch den Flächennutzungsplan 2025 und seine Folgen für Hausen diskutieren.

Einen Überblick über den städtischen Haushalt, den der Gemeinderat in den kommenden Wochen diskutiert und verabschiedet, gab FFR-Stadträtin Heide Friederichs. Sie wies darauf hin, dass die Stadt Rottweil bis 2020 keine Kredite aufnehmen müsse, das sei positiv. "Im Moment stehen wir gut da", sagte sie. Durch die an der Klausurtagung der Stadträte besprochenen Kürzungen, Gebührenerhöhungen und Verschiebungen auf spätere Jahre würden im Ergebnishaushalt 4,9 Millionen Euro eingespart. Friederichs verwies zudem auf die geplanten Investitionen von 16 Millionen Euro für 2017, etwa für den Neu- und Umbau des DHG – bis 2020 seien allein dafür zwölf Millionen Euro veranschlagt –, die Sanierung der Eichendorffschule, den Bau der Feuerwache sowie Straßen- und Brückensanierungen.