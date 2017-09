Kreis Rottweil. Ein Sattelzugführer fuhr auf der Autobahn 81, Richtung Singen, am Samstag gegen 13 Uhr einen Mann auf dem Seitenstreifen um und machte sich, wie die Polizei mitteilte, aus dem Staub. Zuvor hatte eine Ford-Fahrerin eine Autopanne zwischen Oberndorf und Rottweil. Dies sah ein Autofahrer und wollte ihr zu Hilfe kommen. Er hielt mit seinen Wagen vor dem Ford auf dem Seitenstreifen an. Sein 33-jähriger Beifahrer wollte ebenfalls helfen und begab sich zu der Fahrertüre des Fords. In diesem Moment nahte von hinten ein Sattelzug-Führer, der 33-Jährige wurde von dem Sattelzug erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Aufgrund seiner schweren Verletzungen fuhr ihn sein Begleiter sofort in die Helios-Klinik und informierte die Polizei über den Unfall. Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Verkehrspolizei Zimmern bittet um Hinweise zum Unfall oder zum Sattelzugführer, Telefon 0741/34 87 90.