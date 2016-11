Rottweil Sankt Martin sucht noch einen Paten

Der Martinstag am 11. November ist vor allem durch damit verbundene Bräuche bekannt. Ursprünglich war dies der Tag vor dem Beginn der sechswöchigen Fastenzeit bis Weihnachten und es mussten alle nicht haltbaren Lebensmittel aufgebraucht werden. Daneben war der Martinstag das Ende des bäuerlichen Wirtschaftsjahres sowie der traditionelle Tag des Zehnten. An diesem Tag begannen und endeten Dienstverhältnisse, Pacht-, Zins- und Besoldungsfristen.

Landpachtverträge beziehen sich bis heute noch häufig auf "Martini" als Anfangs- und Endtermin, da der Zeitpunkt dem Anfang und Ende der natürlichen Bewirtschaftungsperiode entspricht. Der Martinstag wurde deshalb auch Zinstag genannt. An diesem Abend zogen in vielen Orten Kinder mit Laternen von Haus zu Haus, sangen und bekamen dafür Süßigkeiten. Heute findet am Martinstag in katholischen Regionen der Laternenzug statt und vielerorts wird an diesem Tag die Martinsgans gegessen.

Diese Bräuche wurden erst im 19. und 20. Jahrhundert mit der Geschichte des Heiligen Martin von Tours verbunden, der aufgrund der Legende von der Mantelteilung als Nothelfer der Armen gilt und schon im Mittelalter als solcher dargestellt wurde. Daher sind auch in der Sammlung Dursch im Dominikanermuseum drei Darstellungen von Sankt Martin zu sehen. Er ist nicht wie sonst so oft üblich auf einem Pferd dargestellt, sondern als Bischof von Tours mit Mitra und reicht jeweils einem Bettler ein Geldstück.