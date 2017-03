Rottweil Sammlung Dursch wird aufpoliert

Nach 25 Jahren ist es nötig geworden, die Skulpturen der Sammlung Dursch genauer unter die Lupe zu nehmen, teilweise zu reinigen und kleinere Schäden zu beheben. Dafür sind Wolff-Hartwig Lipinski, Elisabeth Krebs und Kerstin Stark, Restauratoren am Landesmuseum Württemberg, für drei Wochen im Dominikanermuseum und haben dort eine mobile Restaurierungswerkstatt eingerichtet.

Die Sammlung Dursch ist eine der bedeutendsten Sammlungen gotischer Sakralkunst aus Schwaben und eine der drei Abteilungen des Dominikanermuseums Rottweil. "Seit ihrer Eröffnung im Jahre 1992 wurde die Ausstellung aber kaum verändert. Jetzt wollen wir sie besucherfreundlicher und ihrer kunst- und kulturhistorischen Bedeutung entsprechend präsentieren", erklärt der städtische Kulturamtsleiter Marco Schaffert. Die Abteilung, die Zweigstelle des Landesmuseums Württemberg ist, soll daher 2017/18 eine Neuaufstellung der Kunstwerke erfahren mit mehr Emotionen, besser verständlichen Texten und einer zeitgemäßen, attraktiven Präsentation. Das Museum möchte so neue Besuchergruppen für die Welt des Mittelalters begeistern, etwa Familien mit Kindern.

Mittel für die Neugestaltung haben sowohl das Land Baden-Württemberg als auch die Stadt Rottweil in Aussicht gestellt. "Leider wird dies jedoch nicht ausreichen, weshalb wir auf die Unterstützung privater Spender setzen", so Martina Meyr, Leiterin des Dominikanermuseums. Daher vergibt das Museum sogenannte Objektpatenschaften. "Irdische Spender für himmlische Helfer" lautet das Motto. Freunde mittelalterlicher Sakralkunst können so einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur besucherfreundlichen Präsentation dieser einzigartigen Sammlung leisten.