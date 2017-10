Rottweil Salut-Schüsse kamen aus Kriegswaffe

Solch eine Kriegswaffe aus dem Hause Heckler&Koch findet sich in jedem Revier. Zum Einsatz kommt es in der Regel nur zur Tötung von entlaufenen Schlachttieren – und in Rottweil offensichtlich bei der Verabschiedung von Polizeibeamten in den Ruhestand. Nach Informationen unserer Zeitung gehören die Polizeibeamten, die mit Blaulicht durchs Schwarze Tor fuhren und zwei Platzpatronen abfeuerten, einer Dienstgruppe an. Solche Salut-Schüssen hätten auf ihrer Schicht "Tradition". Ein Schuss soll den Dienstbeginn, der andere das Dienstende symbolisieren.

Rechtliche Grundlage

Verantwortlich für den Einsatz des G3 sei der Dienstgruppenleiter, beziehungsweise seine Vertretung. "Ohne dessen Wissen, kommt ein G3 nicht zum Einsatz", erläutert Polizeisprecher Michael Aschenbrenner vom Polizeipräsidium Tuttlingen auf Anfrage. Das G3 gehöre ebenso wie die Pistole "HK P2000" und die Maschinenpistole (MP3/MP7) zu den Dienstwaffen der Polizei in Baden-Württemberg. Deshalb sei jeder Polizeibeamte zum Führen des G3, auch wenn es sich um eine Kriegswaffe handelt, berechtigt.