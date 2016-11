Rottweil Salafistische Radikalisierung

Kreis Rottweil. Zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema "Salafistische Radikalisierung junger Menschen. Ursachen und Auswege" lädt der Arbeitskreis Bildung des CDU-Kreisverbandes Rottweil am Mittwoch, 23. November, alle Interessierten ins Refektorium des Kapuziners in Rottweil ein. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Als Referenten und Diskussionspartner konnte Monika Schneider, Vorsitzende des bildungspolitischen Arbeitskreises, mit Polizeihauptkommissar Michael Ilg, Leiter der Abteilung Prävention im Polizeipräsidium Tuttlingen, und Claus-Peter Grotz, früherer Bundestagsabgeordneter und Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, zwei ausgewiesene Experten zu einer Thematik gewinnen, die in diesen Tagen an Brisanz nochmals zugenommen hat.