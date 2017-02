Rottweil Sänze als Sprecher bestätigt

Kreis Rottweil. Der Kreisverband Rottweil-Tuttlingen führte seine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen und Bundesdelegiertenwahlen im Brauerei-Gasthaus Pflug in Rottweil durch. Die Versammlung erfreute sich laut Emil Sänze, Sprecher und Landtagsabgeordneter, eines großen Zuspruchs. Mehr als ein Drittel der Kreisverbandsmitglieder seien zu der Versammlung gekommen, wie er in einer Pressemitteilung zu der nicht in der Öffentlichkeit angekündigten Versammlung schreibt. Sänze betont in seiner Mitteilung auch, dass er auf die Bedeutung der Bundestagswahl hingewiesen habe, die eine Richtungsentscheidung für die Bundespolitik darstelle. Es sei erklärtes Ziel des Kreisverbandes, in jeder Gemeinde und im Kreistag der Landkreise Rottweil und Tuttlingen als AfD vertreten zu sein. Deshalb sei es notwendig, den Mitgliederbestand deutlich auszubauen.